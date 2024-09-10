США разместят в Японии комплексы Typhon, ранее запрещенные по договору с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США хотят разместить в Японии новое оружие
США хотят разместить в Японии новое оружие Фото:

США собираются разместить в Японии ракетные комплексы Typhon, ранее запрещенные по договору с Россией. Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут.

«Министр армии США заявила, что развертывание многопрофильной оперативной группы армии — нового подразделения, в котором размещена ракетная система средней дальности, также известная как Typhon — обсуждалось во время ее визита в Японию в прошлом месяце», — передает The Japan Times со ссылкой на слова министра Уормут. Газета сообщает, что подобное решение вызовет гнев у Китая.

Ранее подобные вооружения были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После его развала США приступили к размещению таких систем в разных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Развертывание Typhon в Японии позволяет Соединенным Штатам доставать до территории сразу трех стран — Китая, Северной Кореи и России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США собираются разместить в Японии ракетные комплексы Typhon, ранее запрещенные по договору с Россией. Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут. «Министр армии США заявила, что развертывание многопрофильной оперативной группы армии — нового подразделения, в котором размещена ракетная система средней дальности, также известная как Typhon — обсуждалось во время ее визита в Японию в прошлом месяце», — передает The Japan Times со ссылкой на слова министра Уормут. Газета сообщает, что подобное решение вызовет гнев у Китая. Ранее подобные вооружения были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После его развала США приступили к размещению таких систем в разных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Развертывание Typhon в Японии позволяет Соединенным Штатам доставать до территории сразу трех стран — Китая, Северной Кореи и России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...