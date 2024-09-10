США разместят в Японии комплексы Typhon, ранее запрещенные по договору с Россией

США собираются разместить в Японии ракетные комплексы Typhon, ранее запрещенные по договору с Россией. Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут.
«Министр армии США заявила, что развертывание многопрофильной оперативной группы армии — нового подразделения, в котором размещена ракетная система средней дальности, также известная как Typhon — обсуждалось во время ее визита в Японию в прошлом месяце», — передает The Japan Times со ссылкой на слова министра Уормут. Газета сообщает, что подобное решение вызовет гнев у Китая.
Ранее подобные вооружения были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После его развала США приступили к размещению таких систем в разных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Развертывание Typhon в Японии позволяет Соединенным Штатам доставать до территории сразу трех стран — Китая, Северной Кореи и России.
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