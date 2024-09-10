Мантуров прокомментировал вероятность возвращения автоконцернов, покинувших Россию

Мантуров: есть сомнение в том, что автоконцерны, покинувшие РФ, смогут вернуться
© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ушедших автоконцернов маловероятно, заявил Мантуров
Возвращение ушедших автоконцернов маловероятно, заявил Мантуров Фото:

Существуют сомнения по поводу возвращения иностранных автоконцернов, покинувших Россию в 2022 году. Такое мнение выразил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — передает слова Мантурова «Ведомости». Он добавил, что изначально западные компании после ухода продолжали обслуживать свое оборудование и хотели возобновить деятельность.

После начала спецоперации зарубежные автоконцерны начали покидать российский рынок. Некоторые из них, например, Renault, Mercedes и Nissan ушли с возможностью вернуться. Другие автоконцерны, такие как Toyota и Volkswagen, решили уйти без опциона на возврат, передав свои заводы местным дилерам.

В мае 2024 года стало известно о возвращении в Россию ушедших брендов автопроизводителей под новыми марками с китайского рынка. В частности, компания «Автомобильные технологии», производящая кроссоверы Citroen C5 Aircross, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors, передает «Ридус».

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Существуют сомнения по поводу возвращения иностранных автоконцернов, покинувших Россию в 2022 году. Такое мнение выразил первый вице-премьер Денис Мантуров. «Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — передает слова Мантурова «Ведомости». Он добавил, что изначально западные компании после ухода продолжали обслуживать свое оборудование и хотели возобновить деятельность. После начала спецоперации зарубежные автоконцерны начали покидать российский рынок. Некоторые из них, например, Renault, Mercedes и Nissan ушли с возможностью вернуться. Другие автоконцерны, такие как Toyota и Volkswagen, решили уйти без опциона на возврат, передав свои заводы местным дилерам. В мае 2024 года стало известно о возвращении в Россию ушедших брендов автопроизводителей под новыми марками с китайского рынка. В частности, компания «Автомобильные технологии», производящая кроссоверы Citroen C5 Aircross, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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