Мантуров прокомментировал вероятность возвращения автоконцернов, покинувших Россию

Существуют сомнения по поводу возвращения иностранных автоконцернов, покинувших Россию в 2022 году. Такое мнение выразил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — передает слова Мантурова «Ведомости». Он добавил, что изначально западные компании после ухода продолжали обслуживать свое оборудование и хотели возобновить деятельность.
После начала спецоперации зарубежные автоконцерны начали покидать российский рынок. Некоторые из них, например, Renault, Mercedes и Nissan ушли с возможностью вернуться. Другие автоконцерны, такие как Toyota и Volkswagen, решили уйти без опциона на возврат, передав свои заводы местным дилерам.
В мае 2024 года стало известно о возвращении в Россию ушедших брендов автопроизводителей под новыми марками с китайского рынка. В частности, компания «Автомобильные технологии», производящая кроссоверы Citroen C5 Aircross, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors, передает «Ридус».
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