Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили очищать воду фотокатализаторами под воздействием ультрафиолета. Как 10 сентября рассказали в пресс-службе вуза, метод позволит удалять фенолы, красители и другие загрязнители.
«Ученые ЮУрГУ придумали недорогой безопасный фотокатализатор для очистки воды. Фотокатализаторы являются полупроводниковыми материалами, которые под воздействием ультрафиолета способствуют разложению трудноокисляемых загрязнителей», — пояснили в ЮУрГУ.
Известен нитрид углерода, который представляет из себя надежный и в то же время нетоксичный фотокатализатор. Одним из его аллотропов, то есть одной из структурных форм, является политриазинимид. Кристаллическая решетка вещества позволяет эффективно очищать воду. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Экология и химическая технология» Института естественных точных наук ЮУрГУ Вячеслав Авдин.
Исследование челябинцев открыло новые перспективы для создания экологически безопасных и экономически выгодных методов очистки воды. Реагент не загрязняет собой воду, а только делает ее чистой.
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