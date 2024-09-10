Челябинцы предложили новый способ чистить воду полупроводниками. Фото

В ЮУрГУ Челябинска предложили чистить воду полупроводником нитридом углерода
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Метод челябинцев позволяет избавить воду от грязи и не привнести новую
Метод челябинцев позволяет избавить воду от грязи и не привнести новую Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили очищать воду фотокатализаторами под воздействием ультрафиолета. Как 10 сентября рассказали в пресс-службе вуза, метод позволит удалять фенолы, красители и другие загрязнители.

«Ученые ЮУрГУ придумали недорогой безопасный фотокатализатор для очистки воды. Фотокатализаторы являются полупроводниковыми материалами, которые под воздействием ультрафиолета способствуют разложению трудноокисляемых загрязнителей», — пояснили в ЮУрГУ.

Известен нитрид углерода, который представляет из себя надежный и в то же время нетоксичный фотокатализатор. Одним из его аллотропов, то есть одной из структурных форм, является политриазинимид. Кристаллическая решетка вещества позволяет эффективно очищать воду. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Экология и химическая технология» Института естественных точных наук ЮУрГУ Вячеслав Авдин.

Исследование челябинцев открыло новые перспективы для создания экологически безопасных и экономически выгодных методов очистки воды. Реагент не загрязняет собой воду, а только делает ее чистой.

Вячеслав Авдин рассказал о преимуществах предложенного метода
Вячеслав Авдин рассказал о преимуществах предложенного метода
Фото:
Помогать в очистке будет ультрафиолет Солнца или искусственного источника излучения
Помогать в очистке будет ультрафиолет Солнца или искусственного источника излучения
Фото:

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили очищать воду фотокатализаторами под воздействием ультрафиолета. Как 10 сентября рассказали в пресс-службе вуза, метод позволит удалять фенолы, красители и другие загрязнители. «Ученые ЮУрГУ придумали недорогой безопасный фотокатализатор для очистки воды. Фотокатализаторы являются полупроводниковыми материалами, которые под воздействием ультрафиолета способствуют разложению трудноокисляемых загрязнителей», — пояснили в ЮУрГУ. Известен нитрид углерода, который представляет из себя надежный и в то же время нетоксичный фотокатализатор. Одним из его аллотропов, то есть одной из структурных форм, является политриазинимид. Кристаллическая решетка вещества позволяет эффективно очищать воду. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Экология и химическая технология» Института естественных точных наук ЮУрГУ Вячеслав Авдин. Исследование челябинцев открыло новые перспективы для создания экологически безопасных и экономически выгодных методов очистки воды. Реагент не загрязняет собой воду, а только делает ее чистой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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