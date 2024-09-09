09 сентября 2024

В компаниях ХМАО начали падать зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата снизилась почти на 2%
Средняя зарплата снизилась почти на 2% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала средняя зарплата. В августе югорские компании были готовы платить сотрудникам почти на 2% меньше, чем месяцем ранее, сообщает HeadHunter.

«Медианная зарплата в августе по ХМАО составила 79 392 рублей. В июле показатель находился на уровне 80 793 рублей», — следует из статистики сервиса. За месяц снижение составило 1,7%. По данным сервиса, средняя зарплата в июле оказалась самой высокой с начала года, а меньше всего компании были готовы платить работникам в январе — около 63,7 тысяч рублей.

Число доступных вакансий по региону в августе также снизилось на 2%. А сами югорчане стали искать новую работу на 3% чаще.

Ранее URA.RU рассказывало, на какие вакансии в ХМАО проще всего устроиться на работу. Тогда речь шла о продавцах, водителях и менеджерах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала средняя зарплата. В августе югорские компании были готовы платить сотрудникам почти на 2% меньше, чем месяцем ранее, сообщает HeadHunter. «Медианная зарплата в августе по ХМАО составила 79 392 рублей. В июле показатель находился на уровне 80 793 рублей», — следует из статистики сервиса. За месяц снижение составило 1,7%. По данным сервиса, средняя зарплата в июле оказалась самой высокой с начала года, а меньше всего компании были готовы платить работникам в январе — около 63,7 тысяч рублей. Число доступных вакансий по региону в августе также снизилось на 2%. А сами югорчане стали искать новую работу на 3% чаще. Ранее URA.RU рассказывало, на какие вакансии в ХМАО проще всего устроиться на работу. Тогда речь шла о продавцах, водителях и менеджерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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