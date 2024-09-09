Аналитики назвали вакансии в ХМАО, куда проще всего устроиться на работу

В ХМАО легче всего устроиться на работу продавцам, водителям и менеджерам по продажам. С начала года по этим вакансиям чаще всего работодатели ищут сотрудников. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.
«В ХМАО с января по август текущего года лидерами по количеству опубликованных предложений о работе стали продавцы-кассиры и продавцы-консультанты — 5,6 тысячи вакансий. На втором месте водители — 5,5 тысячи вакансий. Тройку замыкают менеджеры по продажам. На эту должность на портале было опубликовано 4 тысячи вакансий», — сообщили эксперты.
В число лидеров также вошли машинисты и повара. Работодатели размещали вакансии по поиску данных специалистов 2,2 и 1,6 тысячи раз соответственно. Среди вышеуказанных специалистов наибольшую среднюю зарплату готовы предложить машинистам — 159 100 рублей. На втором месте водители — 142 900 рублей, а на третьем менеджеры по продажам со средней предлагаемой зарплатой в 78 800 рублей. Повара в ХМАО могут зарабатывать 57 800 рублей, а продавцы-кассиры — 50 100 рублей.
Ранее аналитики сообщали URA.RU, что в ХМАО за год число вакансий для таких творческих профессий, как музыкант, выросло почти в четыре раза. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на эту позицию составляет 81,3 тысячи рублей.
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