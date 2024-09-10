ОМОН и СКР оцепили стройку в Екатеринбурге, прибыла авиация

В Екатеринбурге на стройку ЖК «Янтарная долина» съехались силовики. По предварительным данным, там произошла диверсия. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Об этом URA.RU сообщил источник. Официально информация не подтверждена.
Что конкретно произошло, собеседник рассказать не смог. Очевидица сообщила корреспонденту, что слышал хлопок. «С утра там работают разные спецслужбы: СКР, ОМОН и другие. Утром слышала там хлопок. Сейчас на территорию стройки никого не пропускают», — сказала собеседница агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в региональное УФСБ. В ведомстве воздержались от комментариев.
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