В Петербурге найдено тело жестоко убитой мигрантки

Гражданка Узбекистана была найдена мертвой с множественными ножевыми ранениями. Ее тело обнаружил охранник комплекса апартаментов на Пулковском шоссе 14 в Санкт-Петербурге в одной из квартир. Об этом сообщили местные СМИ.
«Охранник из комплекса апартаментов на Пулковском шоссе 14 в Петербурге обнаружил в одной из квартир убитую женщину <...> Тело 41-летней гражданки Узбекистана <...> Труп был усеян ножевыми ранениями», — рассказали в «Фонтанке.ру».
Там добавили, что женщина не успела встать на миграционный учет. По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
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