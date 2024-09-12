В Петербурге найдено тело жестоко убитой мигрантки

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Тело мигрантки было найдено с множественными ножевыми ранениями в апартаментах в Санкт-Петербурге, сообщили местные СМИ
Тело мигрантки было найдено с множественными ножевыми ранениями в апартаментах в Санкт-Петербурге, сообщили местные СМИ Фото:

Гражданка Узбекистана была найдена мертвой с множественными ножевыми ранениями. Ее тело обнаружил охранник комплекса апартаментов на Пулковском шоссе 14 в Санкт-Петербурге в одной из квартир. Об этом сообщили местные СМИ.

«Охранник из комплекса апартаментов на Пулковском шоссе 14 в Петербурге обнаружил в одной из квартир убитую женщину <...> Тело 41-летней гражданки Узбекистана <...> Труп был усеян ножевыми ранениями», — рассказали в «Фонтанке.ру».

Там добавили, что женщина не успела встать на миграционный учет. По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. 

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Гражданка Узбекистана была найдена мертвой с множественными ножевыми ранениями. Ее тело обнаружил охранник комплекса апартаментов на Пулковском шоссе 14 в Санкт-Петербурге в одной из квартир. Об этом сообщили местные СМИ. «Охранник из комплекса апартаментов на Пулковском шоссе 14 в Петербурге обнаружил в одной из квартир убитую женщину <...> Тело 41-летней гражданки Узбекистана <...> Труп был усеян ножевыми ранениями», — рассказали в «Фонтанке.ру». Там добавили, что женщина не успела встать на миграционный учет. По данным издания, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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