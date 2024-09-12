Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "ядерный терроризм" Киева может привести к катастрофе
В районе Курской АЭС до сих пор сохраняется напряженная обстановка. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что «ядерный терроризм» Украины может привести к катастрофе, сравнимой с чернобыльской.
«В районе Курской АЭС сохраняется напряженная обстановка. Ядерный терроризм стал „главной визитной карточкой“ Украины», — заявил Сергей Лавров. Он добавил, что действия Киева могут привести к ядерной катастрофе, которая будет сравнима с катастрофой на ЧАЭС.
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