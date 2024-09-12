Лавров сообщил о напряженной обстановке в районе Курской АЭС

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "ядерный терроризм" Киева может привести к катастрофе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "ядерный терроризм" Киева может привести к катастрофе Фото:

В районе Курской АЭС до сих пор сохраняется напряженная обстановка. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что «ядерный терроризм» Украины может привести к катастрофе, сравнимой с чернобыльской. 

«В районе Курской АЭС сохраняется напряженная обстановка. Ядерный терроризм стал „главной визитной карточкой“ Украины», — заявил Сергей Лавров. Он добавил, что действия Киева могут привести к ядерной катастрофе, которая будет сравнима с катастрофой на ЧАЭС. 

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В районе Курской АЭС до сих пор сохраняется напряженная обстановка. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что «ядерный терроризм» Украины может привести к катастрофе, сравнимой с чернобыльской.  «В районе Курской АЭС сохраняется напряженная обстановка. Ядерный терроризм стал „главной визитной карточкой“ Украины», — заявил Сергей Лавров. Он добавил, что действия Киева могут привести к ядерной катастрофе, которая будет сравнима с катастрофой на ЧАЭС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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