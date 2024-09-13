РИАН: Киев применил в Курской области снаряды с неизвестным газом

13 сентября 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

ВСУ применяли снаряды с неизвестным газом, что приводило к гибели домашнего скота и других животных Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ во время массированных атак на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом. Местные жители рассказали журналистам, что после взрывов наблюдался странный дым или пар, а также ощущался неприятный запах. «Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — цитирует РИА Новости слова жительницы Глушковского района Курской области. Военные следователи СК РФ уже начали проверку этой информации. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что украинские военные используют беспилотники для распыления неизвестного газа. Генерал-майор сообщил об уничтожении одного из таких дронов противника. В ночь на 6 августа 2024 года ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию России. Российские войска продолжают отражать атаки противника и защищать мирное население. В ходе боев освобождаются населенные пункты, ранее захваченные украинскими войсками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ во время массированных атак на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом. Местные жители рассказали журналистам, что после взрывов наблюдался странный дым или пар, а также ощущался неприятный запах. «Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — цитирует РИА Новости слова жительницы Глушковского района Курской области. Военные следователи СК РФ уже начали проверку этой информации. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что украинские военные используют беспилотники для распыления неизвестного газа. Генерал-майор сообщил об уничтожении одного из таких дронов противника. В ночь на 6 августа 2024 года ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию России. Российские войска продолжают отражать атаки противника и защищать мирное население. В ходе боев освобождаются населенные пункты, ранее захваченные украинскими войсками.