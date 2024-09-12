В ХМАО студенты остались без занятий из-за нехватки педагогов

В Сургуте студенты учебного заведения жалуются на дефицит преподавателей
В Сургуте студенты института нефти и технологий филиала Югорского госуниверситета жалуются на дефицит преподавателей. Об этом URA.RU сообщил источник из учебного заведения.
«Студенты приходят на занятия, а их никто не проводит. Говорят, что в рамках административной реформы в учреждении сократили штат педагогов и завучей. В итоге возникли проблемы в образовательном процессе», — рассказал агентству инсайдер.
В институт нефти и технологий филиала ЮГУ был направлен запрос. На момент написания новости ответ на него не поступил.
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