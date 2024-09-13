Власти определили категорию россиян, которым простят кредиты и долги за коммунальные услуги. Разработан законопроект, дающий право списать банковские займы и задолженности за свет, газ и воду тем, кто получил госнаграды или был уволен со службы, выполнив боевые задачи, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты URA.RU отмечают, что банкам в некоторых случаях будет даже выгодно списывать кредиты таких клиентов.
Мишустин подчеркнул, что поддержка участников СВО — один из важнейших приоритетов работы правительства. Он отметил, что целый ряд мер уже принят, теперь этот список дополнят новыми решениями. «Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим и его супругой. И те, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе специальной военной операции, были уволены с военной службы, смогут погасить свой долг», — сказал премьер.
Глава правительства добавил, что по этим основаниям будет отменено взыскание задолженности за воду, тепло, газ, электроэнергию и исполнительские сборы по таким делам. «Проект соответствующего закона подготовлен. Рассчитываем, что его смогут оперативно рассмотреть наши коллеги из Государственной думы», — сказал Мишустин.
Инициатива правительства имеет исключительно социальную причину — поддержать участников специальной военной операции и облегчить им жизнь, решив вопрос с кредитами и коммунальными платежами не на время, а полностью, отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В случае с банковскими кредитами государство может задействовать механизмы взаимодействия между банками и другими структурами, отработанные еще в ковидный период, когда финансовым организациям частично компенсировали списанные средства. «Тогда нужно было регулировать цены и кредитные отношения. Были запущены механизмы поддержки, и ничего катастрофического не произошло. Если есть отработанная практика, почему бы не воспользоваться ею сейчас?», — говорит эксперт.
Решение не случайно принято на фоне высокой ключевой ставки, комментирует директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Как минимум, частично новую меру поддержки оплатят сами банки.
«Скорее всего, они будут направлять на это собственную прибыль. Вероятно, было принято решение, что банки сейчас хорошо зарабатывают на высокой ставке ЦБ, которую сегодня в очередной раз повысили, — пусть отдадут часть прибыли на поддержку участников СВО. Проще говоря, это предложение крупным российским банкам поучаствовать в финансировании затрат на спецоперацию в виде погашения кредитов», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Когда у банка копятся проблемные долги, ему выгоднее их списывать, чем добиваться взыскания, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Поэтому решение правительства может быть удобным и для самих кредитных организаций.
«Если у банка есть определенный объем невозвратных долгов, он должен сформировать отвлеченный кредит — это специальный счет в Центробанке, где коммерческий банк хранит часть денег из-за того, что имеет проблемную задолженность. Это снижает прибыльность операций. Если правительство принимает решение списать такие долги, то дополнительные депозиты формировать не надо. Также не нужно заниматься взысканием, на которое тоже уходит время и деньги».
Просроченная задолженность за энергоресурсы и услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства скорее всего будет оплачена из бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов, добавил Александр Сафонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.