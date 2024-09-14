Суд отклонил иск Волочковой к Пенсионному фонду

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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ
Волочкова подала иск на Пенсионный фонд из-за потери 15 лет ее стажа Фото:

Иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду быть отклонен. Об этом заявили в Мещанском суде Москвы.

«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — передает РИА Новости заявление из зала суда.

В июле Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд, «потерявший» 15 лет ее стажа, который составляет 30 лет. На пенсию она могла выйти уже 15 лет назад. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998—2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером, передает «Национальная служба новостей».

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Иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду быть отклонен. Об этом заявили в Мещанском суде Москвы. «Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — передает РИА Новости заявление из зала суда. В июле Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд, «потерявший» 15 лет ее стажа, который составляет 30 лет. На пенсию она могла выйти уже 15 лет назад. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998—2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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