Суд отклонил иск Волочковой к Пенсионному фонду

Иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду быть отклонен. Об этом заявили в Мещанском суде Москвы.
«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — передает РИА Новости заявление из зала суда.
В июле Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд, «потерявший» 15 лет ее стажа, который составляет 30 лет. На пенсию она могла выйти уже 15 лет назад. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998—2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером, передает «Национальная служба новостей».
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