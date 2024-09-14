Суд отклонил иск Волочковой к Пенсионному фонду

14 сентября 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Волочкова подала иск на Пенсионный фонд из-за потери 15 лет ее стажа Фото: Размик Закарян © URA.RU Иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду быть отклонен. Об этом заявили в Мещанском суде Москвы. «Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — передает РИА Новости заявление из зала суда. В июле Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд, «потерявший» 15 лет ее стажа, который составляет 30 лет. На пенсию она могла выйти уже 15 лет назад. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998—2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду быть отклонен. Об этом заявили в Мещанском суде Москвы. «Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — передает РИА Новости заявление из зала суда. В июле Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд, «потерявший» 15 лет ее стажа, который составляет 30 лет. На пенсию она могла выйти уже 15 лет назад. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998—2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером, передает «Национальная служба новостей».