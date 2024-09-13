13 сентября 2024

В Салехарде продлили ограничения движения на участке объездной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения продлили до 16 сентября
Ограничения продлили до 16 сентября Фото:

Участок от кольца Объездная — объезд города Салехард будет перекрыт до 16 сентября. О продлении ограничений сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Внимание! Продлевается закрытие движения по участку от кольца Объездная — объезд города Салехард до нового кольца у памятника 501-й стройки „Паровоз“ до 16 сентября включительно», — написано в telegram-канале ведомства.

О причинах такого решения не сообщается. Водителей просят планировать поездки с учетом данной информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участок от кольца Объездная — объезд города Салехард будет перекрыт до 16 сентября. О продлении ограничений сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Внимание! Продлевается закрытие движения по участку от кольца Объездная — объезд города Салехард до нового кольца у памятника 501-й стройки „Паровоз“ до 16 сентября включительно», — написано в telegram-канале ведомства. О причинах такого решения не сообщается. Водителей просят планировать поездки с учетом данной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...