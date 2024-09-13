В Салехарде продлили ограничения движения на участке объездной дороги

Ограничения продлили до 16 сентября
Участок от кольца Объездная — объезд города Салехард будет перекрыт до 16 сентября. О продлении ограничений сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Внимание! Продлевается закрытие движения по участку от кольца Объездная — объезд города Салехард до нового кольца у памятника 501-й стройки „Паровоз“ до 16 сентября включительно», — написано в telegram-канале ведомства.
О причинах такого решения не сообщается. Водителей просят планировать поездки с учетом данной информации.
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