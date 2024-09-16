Армия и оружие ВС РФ отрезали группировку ВСУ в Угледаре от снабжения 16 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Последняя доступная ВСУ трасса была перерезана Фото: Сергей Русанов © URA.RU ВС РФ почти полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре Донецкой Народной Республики от снабжения. Об этом сообщили в силовых структурах. «Последняя трасса, по которой шло снабжение группировки противника в Угледаре, фактически перерезана. Вся она теперь под полным огневым контролем», — передает ТАСС слова источника из силовых структур. Последняя открытая украинским бойцам трасса была перерезана, отмечает издание. Российские войска контролируют даже грунтовые дороги, что также усложняет проезд ВСУ по ним. Ранее ВС РФ ликвидировали несколько боевых машин и технику НАТО, которую альянс отправил Украине в качестве военной помощи. В Курской области были уничтожены БТР Stryker и САУ М109. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ почти полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре Донецкой Народной Республики от снабжения. Об этом сообщили в силовых структурах. «Последняя трасса, по которой шло снабжение группировки противника в Угледаре, фактически перерезана. Вся она теперь под полным огневым контролем», — передает ТАСС слова источника из силовых структур. Последняя открытая украинским бойцам трасса была перерезана, отмечает издание. Российские войска контролируют даже грунтовые дороги, что также усложняет проезд ВСУ по ним. Ранее ВС РФ ликвидировали несколько боевых машин и технику НАТО, которую альянс отправил Украине в качестве военной помощи. В Курской области были уничтожены БТР Stryker и САУ М109. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям