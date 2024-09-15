ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области: карта СВО на 15 сентября

ВС РФ поразили БТР Stryker и САУ М109 ВСУ в Курской области

15 сентября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

ВС РФ разгромили колонну западной техники ВСУ под Курском Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области российские военные ликвидировали несколько боевых машин и технику НАТО, которую альянс отправил Украине в качестве военной помощи. Так, были уничтожены БТР Stryker и САУ М109. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Курское направление ВС РФ в Курской области уничтожили колонну бронетехники НАТО, которая была предоставлена Украине в качестве военной помощи. Среди уничтоженного оборудования оказались бронетранспортер (БТР) Stryker, самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 и другие боевые машины. Все они остались на въезде в село Гоголевка Суджанского района. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об успешной операции в Курской области по захвату в плен бойцов 41-й бригады ВСУ. Пленные рассказали о месте базирования нацбатальона «Кракен (признан в России террористической и запрещенной организацией). Помимо прочего, в Курской области отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ и взял в плен бойцов противника в Нижней Паровой. Кроме того, Апти Алаудинов сообщил о прорыве ВС Украины через оборону на границе в Курской области. Он назвал это попыткой отвлечения внимания российских войск. Командир спецназа также выразил уверенность в том, что у армии Украины недостаточно ресурсов для победы над ВС РФ; по его мнению, противник уже проиграл в текущем конфликте. Донецкое направление За сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, было выпущено 56 боеприпасов. В результате пострадали три сотрудника МЧС и два мирных жителя. Также зафиксированы повреждения двух автомобилей, трех домов и автоцистерны МЧС, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Минобороны РФ сообщило об успешной операции ударных FPV-дронов Южной группировки войск. В результате этого была уничтожена снайперская пара ВСУ на донецком направлении. Скрытая позиция противника была выявлена в заброшенном здании. Каховское направление Минобороны сообщает, что расчет дронов группировки «Днепр» провел успешную атаку на наблюдательный пункт ВС Украины на каховском участке. Движение противника было обнаружено на правом берегу Днепра. Получив команду на уничтожение цели, второй номер расчета БПЛА точно скорректировал действия оператора. Северское направление ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на северском участке фронта. В его обнаружении помогла воздушная разведка. В ходе операции часть личного состава противника была взята в плен. Удары ВСУ по регионам России За прошедшую ночь средства ПВО России сбили 29 беспилотников ВСУ. Среди регионов, где были уничтожены БПЛА: Брянская область — 15 дронов, Белгородская, Ростовская и Калужская области — по одному, Орловская область — два, Смоленская область — четыре, Курская область — пять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области российские военные ликвидировали несколько боевых машин и технику НАТО, которую альянс отправил Украине в качестве военной помощи. Так, были уничтожены БТР Stryker и САУ М109. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ в Курской области уничтожили колонну бронетехники НАТО, которая была предоставлена Украине в качестве военной помощи. Среди уничтоженного оборудования оказались бронетранспортер (БТР) Stryker, самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 и другие боевые машины. Все они остались на въезде в село Гоголевка Суджанского района. Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об успешной операции в Курской области по захвату в плен бойцов 41-й бригады ВСУ. Пленные рассказали о месте базирования нацбатальона «Кракен (признан в России террористической и запрещенной организацией). Помимо прочего, в Курской области отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ и взял в плен бойцов противника в Нижней Паровой. Кроме того, Апти Алаудинов сообщил о прорыве ВС Украины через оборону на границе в Курской области. Он назвал это попыткой отвлечения внимания российских войск. Командир спецназа также выразил уверенность в том, что у армии Украины недостаточно ресурсов для победы над ВС РФ; по его мнению, противник уже проиграл в текущем конфликте. За сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, было выпущено 56 боеприпасов. В результате пострадали три сотрудника МЧС и два мирных жителя. Также зафиксированы повреждения двух автомобилей, трех домов и автоцистерны МЧС, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Минобороны РФ сообщило об успешной операции ударных FPV-дронов Южной группировки войск. В результате этого была уничтожена снайперская пара ВСУ на донецком направлении. Скрытая позиция противника была выявлена в заброшенном здании. Минобороны сообщает, что расчет дронов группировки «Днепр» провел успешную атаку на наблюдательный пункт ВС Украины на каховском участке. Движение противника было обнаружено на правом берегу Днепра. Получив команду на уничтожение цели, второй номер расчета БПЛА точно скорректировал действия оператора. ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на северском участке фронта. В его обнаружении помогла воздушная разведка. В ходе операции часть личного состава противника была взята в плен. За прошедшую ночь средства ПВО России сбили 29 беспилотников ВСУ. Среди регионов, где были уничтожены БПЛА: Брянская область — 15 дронов, Белгородская, Ростовская и Калужская области — по одному, Орловская область — два, Смоленская область — четыре, Курская область — пять.