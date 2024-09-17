У финской компании отозвали права на «Невский судозавод»

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Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права финской компании Arctech
Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права финской компании Arctech Фото:

Арбитражный суд Московской области отозвал корпоративные права финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY на участие в ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод». Об этом сообщается в картотеке суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда, передает «Ридус». Детали судебного решения не разглашаются, так как слушание проходило в закрытом режиме.

В июне 2024 года «Невский судостроительный-судоремонтный завод» был включен в список экономически значимых организаци. Согласно ЕГРЮЛ, доля финской компании в предприятии составляла 49,99%, остальные акции принадлежали самому заводу.

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Арбитражный суд Московской области отозвал корпоративные права финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY на участие в ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод». Об этом сообщается в картотеке суда. «Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда, передает «Ридус». Детали судебного решения не разглашаются, так как слушание проходило в закрытом режиме. В июне 2024 года «Невский судостроительный-судоремонтный завод» был включен в список экономически значимых организаци. Согласно ЕГРЮЛ, доля финской компании в предприятии составляла 49,99%, остальные акции принадлежали самому заводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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