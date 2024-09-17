У финской компании отозвали права на «Невский судозавод»

Арбитражный суд Московской области отозвал корпоративные права финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY на участие в ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод». Об этом сообщается в картотеке суда.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда, передает «Ридус». Детали судебного решения не разглашаются, так как слушание проходило в закрытом режиме.
В июне 2024 года «Невский судостроительный-судоремонтный завод» был включен в список экономически значимых организаци. Согласно ЕГРЮЛ, доля финской компании в предприятии составляла 49,99%, остальные акции принадлежали самому заводу.
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