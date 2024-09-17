МИД Ливана обвинил Израиль в подрыве пейджеров по всей стране

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В Ливане сдетонировали пейджеры Фото:

Министерство иностранных дел Ливана возложило ответственность на Израиль за детонации пейджеров в разных районах страны. Из-за атаки пострадали почти три тысячи человек, погибли — восемь.

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«МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана», — указано в сообщении. Также отреагировало ливанское движение «Хезболлах», члены которого стали целью кибератаки. Там пригрозили Израилю «справедливым ответом».

Днем в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры, которыми для связи пользуются члены «Хезболлах». По данным минздрава, пострадали 2,8 тысячи человек, восемь погибли, среди них — ребенок. По предварительной версии, Израиль мог внедрить в устройства вредоносные программы.

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Министерство иностранных дел Ливана возложило ответственность на Израиль за детонации пейджеров в разных районах страны. Из-за атаки пострадали почти три тысячи человек, погибли — восемь. «МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана», — указано в сообщении. Также отреагировало ливанское движение «Хезболлах», члены которого стали целью кибератаки. Там пригрозили Израилю «справедливым ответом». Днем в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры, которыми для связи пользуются члены «Хезболлах». По данным минздрава, пострадали 2,8 тысячи человек, восемь погибли, среди них — ребенок. По предварительной версии, Израиль мог внедрить в устройства вредоносные программы. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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