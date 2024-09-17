МИД Ливана обвинил Израиль в подрыве пейджеров по всей стране

Министерство иностранных дел Ливана возложило ответственность на Израиль за детонации пейджеров в разных районах страны. Из-за атаки пострадали почти три тысячи человек, погибли — восемь.
«МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана», — указано в сообщении. Также отреагировало ливанское движение «Хезболлах», члены которого стали целью кибератаки. Там пригрозили Израилю «справедливым ответом».
Днем в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры, которыми для связи пользуются члены «Хезболлах». По данным минздрава, пострадали 2,8 тысячи человек, восемь погибли, среди них — ребенок. По предварительной версии, Израиль мог внедрить в устройства вредоносные программы.
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