МИД Ливана обвинил Израиль в подрыве пейджеров по всей стране

17 сентября 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

В Ливане сдетонировали пейджеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство иностранных дел Ливана возложило ответственность на Израиль за детонации пейджеров в разных районах страны. Из-за атаки пострадали почти три тысячи человек, погибли — восемь. Новость по теме Тысячи человек ранены после взрывов пейджеров в Ливане: что известно о масштабной кибератаке «МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана», — указано в сообщении. Также отреагировало ливанское движение «Хезболлах», члены которого стали целью кибератаки. Там пригрозили Израилю «справедливым ответом». Днем в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры, которыми для связи пользуются члены «Хезболлах». По данным минздрава, пострадали 2,8 тысячи человек, восемь погибли, среди них — ребенок. По предварительной версии, Израиль мог внедрить в устройства вредоносные программы. . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел Ливана возложило ответственность на Израиль за детонации пейджеров в разных районах страны. Из-за атаки пострадали почти три тысячи человек, погибли — восемь. «МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана», — указано в сообщении. Также отреагировало ливанское движение «Хезболлах», члены которого стали целью кибератаки. Там пригрозили Израилю «справедливым ответом». Днем в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры, которыми для связи пользуются члены «Хезболлах». По данным минздрава, пострадали 2,8 тысячи человек, восемь погибли, среди них — ребенок. По предварительной версии, Израиль мог внедрить в устройства вредоносные программы. .