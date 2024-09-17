Тысячи человек ранены после взрывов пейджеров в Ливане: что известно о масштабной кибератаке

Посол Ирана Моджтаба Амани ранен взрывом пейджера в Бейруте

17 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

В результате взрывов пейджеров в Ливане погибло 8 человек (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Во вторник Ливан потрясли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов шиитской организации «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров, которые использовались членами группировки для связи. По словам представителя организации, это стало крупнейшим нарушением безопасности со времени начала конфликта с соседним Израилем. По данным Минздрава страны в результате взрывов пейджеров погибло восемь человек, более 2,8 тысяч ранены. Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху расширил военные цели, заявив о возвращении жителей к ливанской границе. Правительство Израиля пока не дало официальных комментариев. Главное о ситуации — в материале URA.RU. Взрывы продолжаются, растут масштабы Взрывы происходили в течение получаса после первых сообщений о происшествии и затронули несколько районов Ливана. По данным местных СМИ, более тысячи членов «Хезболлы» получили ранения, а Минздрав Ливана призвал граждан держаться подальше от беспроводных средств связи после того, как в больницы стали поступать люди с различными травмами. Военные эксперты предполагают, что взрывы пейджеров могли быть результатом взлома устройств спецслужбами Израиля. Пострадал посол Ирана В результате взрывов пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани. Иранское агентство Mehr сообщило, что посол получил незначительные травмы, угрозы жизни нет. Сообщается, что двое других сотрудников посольства Ирана в Бейруте также получили ранения. Это событие добавило геополитическую напряженность к уже сложной ситуации в регионе. Версия израильских спецслужб Военные эксперты предполагают, что взрывы пейджеров могли быть результатом взлома устройств спецслужбами Израиля. Как заявил военный аналитик Элайджа Манье, члены организации используют пейджеры для связи, чтобы избежать перехвата сообщений противника. Он также предположил, что эти устройства могли быть предварительно взломаны, прежде чем они были распространены среди членов «Хезболлы». Возможное вмешательство третьей стороны Существует несколько версий того, как израильским спецслужбам удалось взорвать сотни пейджеров «Хезболлы». Наиболее вероятной выглядит версия о внедрении вредоносного программного обеспечения в гаджеты, вызывающего перегрев и взрыв литиевой батарейки. Другая версия предполагает установку взрывчатки в пейджеры, которые используются для обмена или получения шифрованных сообщений. Если эти версии подтвердятся, это станет свидетельством высокого уровня киберспособностей Израиля и серьезной угрозы для его региональных противников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во вторник Ливан потрясли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов шиитской организации «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров, которые использовались членами группировки для связи. По словам представителя организации, это стало крупнейшим нарушением безопасности со времени начала конфликта с соседним Израилем. По данным Минздрава страны в результате взрывов пейджеров погибло восемь человек, более 2,8 тысяч ранены. Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху расширил военные цели, заявив о возвращении жителей к ливанской границе. Правительство Израиля пока не дало официальных комментариев. Главное о ситуации — в материале URA.RU. Взрывы происходили в течение получаса после первых сообщений о происшествии и затронули несколько районов Ливана. По данным местных СМИ, более тысячи членов «Хезболлы» получили ранения, а Минздрав Ливана призвал граждан держаться подальше от беспроводных средств связи после того, как в больницы стали поступать люди с различными травмами. Военные эксперты предполагают, что взрывы пейджеров могли быть результатом взлома устройств спецслужбами Израиля. В результате взрывов пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани. Иранское агентство Mehr сообщило, что посол получил незначительные травмы, угрозы жизни нет. Сообщается, что двое других сотрудников посольства Ирана в Бейруте также получили ранения. Это событие добавило геополитическую напряженность к уже сложной ситуации в регионе. Военные эксперты предполагают, что взрывы пейджеров могли быть результатом взлома устройств спецслужбами Израиля. Как заявил военный аналитик Элайджа Манье, члены организации используют пейджеры для связи, чтобы избежать перехвата сообщений противника. Он также предположил, что эти устройства могли быть предварительно взломаны, прежде чем они были распространены среди членов «Хезболлы». Существует несколько версий того, как израильским спецслужбам удалось взорвать сотни пейджеров «Хезболлы». Наиболее вероятной выглядит версия о внедрении вредоносного программного обеспечения в гаджеты, вызывающего перегрев и взрыв литиевой батарейки. Другая версия предполагает установку взрывчатки в пейджеры, которые используются для обмена или получения шифрованных сообщений. Если эти версии подтвердятся, это станет свидетельством высокого уровня киберспособностей Израиля и серьезной угрозы для его региональных противников.