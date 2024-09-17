Сбербанк внедрит оплату алкоголя и сигарет по лицу вместо паспорта

Сбербанк планирует запустить оплату спиртного и табачных изделий в магазинах по биометрическим данным. Об этом сообщил директор дивизиона «Биометрия» кредитно-финансовой организации Олег Евсеев, подчеркнув, что сервис будет доступен пользователям других банков.
«Мы проектируем совместные сервисы с Единой биометрической системой по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18», — сообщил Евсеев РБК. Он добавил, что проект находится на стадии разработки.
По словам представителя банка, сервис сможет подтверждать возраст в магазине. При подготовке проекта технические решения будут согласовываться с ретейлерами.
Российские банки собирают биометрические данные граждан без их ведома при помощи своих мобильных приложений. Об этом ранее сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
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