17 сентября 2024

Сбербанк внедрит оплату алкоголя и сигарет по лицу вместо паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Биометрия позволит подтвердить возраст при покупке алкоголя и сигарет, пишет РБК
Биометрия позволит подтвердить возраст при покупке алкоголя и сигарет, пишет РБК Фото:

Сбербанк планирует запустить оплату спиртного и табачных изделий в магазинах по биометрическим данным. Об этом сообщил директор дивизиона «Биометрия» кредитно-финансовой организации Олег Евсеев, подчеркнув, что сервис будет доступен пользователям других банков.

«Мы проектируем совместные сервисы с Единой биометрической системой по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18», — сообщил Евсеев РБК. Он добавил, что проект находится на стадии разработки. 

По словам представителя банка, сервис сможет подтверждать возраст в магазине. При подготовке проекта технические решения будут согласовываться с ретейлерами.

Российские банки собирают биометрические данные граждан без их ведома при помощи своих мобильных приложений. Об этом ранее сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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Сбербанк планирует запустить оплату спиртного и табачных изделий в магазинах по биометрическим данным. Об этом сообщил директор дивизиона «Биометрия» кредитно-финансовой организации Олег Евсеев, подчеркнув, что сервис будет доступен пользователям других банков. «Мы проектируем совместные сервисы с Единой биометрической системой по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18», — сообщил Евсеев РБК. Он добавил, что проект находится на стадии разработки.  По словам представителя банка, сервис сможет подтверждать возраст в магазине. При подготовке проекта технические решения будут согласовываться с ретейлерами. Российские банки собирают биометрические данные граждан без их ведома при помощи своих мобильных приложений. Об этом ранее сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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