Носители для FPV-дронов, впервые использованные Россией в ходе СВО: что это за устройство

ВС РФ впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения СВО, заявил журнал Forbes. Беспилотник «Русская матрешка», несущий другой дрон, является еще одним технологическим шагом вперед в создании системы вооружения, которая стала определяющей в этом конфликте. О том, что это за БПЛА — в материале URA.RU.
Весной озвучили идею внедрить носители в арсенал
FPV-дроны, которые применяются в зоне СВО, показали свою высокую эффективность. Это направление необходимо развивать, поэтому важна разработка беспилотника-носителя самолетного типа, заявляло ТАСС.
По словам командира 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковника Малахова, применение FPV-беспилотников мешает противнику вести активные операции на фронте. Офицер добавил, что необходимо рассмотреть вопрос о внедрении и производстве беспилотников самолетного типа с носителями FPV дронов, которые сделаны по принципу авиаматки, передает агентство.
Какие работает беспилотник-носитель
Пока точно неизвестно какой беспилотник самолетного типа с носителями FPV дронов был замечен в зоне спецоперации. Есть предположения, что один беспилотник цепляется к другому дрону.
Аппараты управляются, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Беспилотник может иметь взлетную массу около 50 кг и способен нести полезную нагрузку 15 кг при потолке высоты в три километра.
Приборы оснащены камерой, которая с помощью машинного зрения обнаруживает цель и передает оператору данные для принятия решения. Если сбрасывать FPV с трех километров, он превращается в барражирующий боеприпас, который способен самостоятельно лететь до 15 км. В дрон загружена библиотека образов, поэтому искусственный интеллект сам ищет бронетехнику и живую силу противника.
Какие преимущества ВС РФ могут получить на поле боя
Усовершенствованный российский FPV-дрон способен изменить положение на фронте в пользу России, отмечает индийский телеканал Wion. По его данным, модифицированный дрон может выполнять задачи противовоздушной обороны, например, поражать БПЛА противника или же таранить их.
FPV-беспилотники получили различную специализацию, это и разведчики, корректировщики, штурмовики, бомбардировщики, минеры, а также камикадзе и носители спецоборудования. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.