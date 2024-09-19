Lada резко вырастет в стоимости до 3 млн рублей

Глава АвтоВАЗа Соколов: седан Lada Aura будет стоить более 3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Соколов отметил, что Lada Aura — это отличный и современный автомобиль
Соколов отметил, что Lada Aura — это отличный и современный автомобиль Фото:

Стоимость бизнес-седана Lada Aura составит от трех миллионов рублей и выше. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит три миллиона рублей», — передает слова Соколова РБК. Он добавил, что серийное производство автомобиля начнется в сентябре. Соколов успешно прошел тест-драйв модели, включая электрическую версию, и остался доволен, хотя отметил необходимость доработки некоторых деталей.

Модель Aura основана на платформе Vesta и была представлена в июне 2023 года на выставке в Сочи. В этой модели увеличено пространство для пассажиров на заднем сидении, предусмотрены уникальные цвета интерьера и премиальная аудиосистема. Седан рассчитан на госслужащих, и на первую партию автомобилей уже сделан заказ в Минфине.

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Стоимость бизнес-седана Lada Aura составит от трех миллионов рублей и выше. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. «Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит три миллиона рублей», — передает слова Соколова РБК. Он добавил, что серийное производство автомобиля начнется в сентябре. Соколов успешно прошел тест-драйв модели, включая электрическую версию, и остался доволен, хотя отметил необходимость доработки некоторых деталей. Модель Aura основана на платформе Vesta и была представлена в июне 2023 года на выставке в Сочи. В этой модели увеличено пространство для пассажиров на заднем сидении, предусмотрены уникальные цвета интерьера и премиальная аудиосистема. Седан рассчитан на госслужащих, и на первую партию автомобилей уже сделан заказ в Минфине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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