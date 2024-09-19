Lada резко вырастет в стоимости до 3 млн рублей

Стоимость бизнес-седана Lada Aura составит от трех миллионов рублей и выше. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
«Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura превысит три миллиона рублей», — передает слова Соколова РБК. Он добавил, что серийное производство автомобиля начнется в сентябре. Соколов успешно прошел тест-драйв модели, включая электрическую версию, и остался доволен, хотя отметил необходимость доработки некоторых деталей.
Модель Aura основана на платформе Vesta и была представлена в июне 2023 года на выставке в Сочи. В этой модели увеличено пространство для пассажиров на заднем сидении, предусмотрены уникальные цвета интерьера и премиальная аудиосистема. Седан рассчитан на госслужащих, и на первую партию автомобилей уже сделан заказ в Минфине.
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