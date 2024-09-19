В Ереване назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

МИД Армении назвал выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

19 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

МИД Армении назвал выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование МИД Армении назвал выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой. В министерстве считают, что массовый отъезд — это последний этап политики «насильственного перемещения» со стороны Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства. «В результате нападения Азербайджана все коренное население Нагорного Карабаха за несколько дней было вынуждено покинуть свои дома. Это насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки», — заявление цитирует РИА «Новости». Кроме того, в документе говорится о том, что позиция Армении по обеспечению стабильной обстановки в Закавказье направлена на скорейшее установлении мира. В МИД Армении подчеркивают, что ожидают четкой демонстрации приверженности мировой повестке от всех участников конфликта. Об этом так же говорится в документе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался начинать войну за Нагорный Карабах. Он заявил, что Армения не имеет каких-либо амбиций за пределами международно признанных границ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Армении назвал выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой. В министерстве считают, что массовый отъезд — это последний этап политики «насильственного перемещения» со стороны Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства. «В результате нападения Азербайджана все коренное население Нагорного Карабаха за несколько дней было вынуждено покинуть свои дома. Это насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки», — заявление цитирует РИА «Новости». Кроме того, в документе говорится о том, что позиция Армении по обеспечению стабильной обстановки в Закавказье направлена на скорейшее установлении мира. В МИД Армении подчеркивают, что ожидают четкой демонстрации приверженности мировой повестке от всех участников конфликта. Об этом так же говорится в документе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался начинать войну за Нагорный Карабах. Он заявил, что Армения не имеет каких-либо амбиций за пределами международно признанных границ.