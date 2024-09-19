ФСБ проверяет экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко

19 сентября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Александр Богомаз (на фото) инициировал проверку Александра Петроченко за нарушения в его работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отношении экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко инициирована проверка. Она осуществляется УФСБ России по региону, сообщил губернатор Александр Богомаз. «В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко», — заявил Богомаз в своем telegram-канале . Он подчеркнул важность честной работы и заявил, что за любые нарушения будет следовать строгое наказание в соответствии с законом. Губернатор отметил, что Брянская область занимает лидирующие позиции по доверию граждан к власти и активно сотрудничает с силовыми структурами в борьбе с коррупцией. В своем заявлении Богомаз призвал к патриотизму и неустанной работе на благо Родины, особенно в текущее непростое время. Он подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон, вне зависимости от своего статуса и занимаемой должности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко инициирована проверка. Она осуществляется УФСБ России по региону, сообщил губернатор Александр Богомаз. «В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко», — заявил Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул важность честной работы и заявил, что за любые нарушения будет следовать строгое наказание в соответствии с законом. Губернатор отметил, что Брянская область занимает лидирующие позиции по доверию граждан к власти и активно сотрудничает с силовыми структурами в борьбе с коррупцией. В своем заявлении Богомаз призвал к патриотизму и неустанной работе на благо Родины, особенно в текущее непростое время. Он подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон, вне зависимости от своего статуса и занимаемой должности.