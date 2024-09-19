Блиновская погасила треть долгов перед налоговой

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Блиновская выплатила 230 млн из 908 млн рублей по своим долгам Фото:

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская смогла погасить треть своих долгов перед налоговой. В денежном эквиваленте это составляет 230 млн рублей, сообщил адвокат женщины. Общая сумма задолженности блогерши — 908 млн рублей.

«Елена Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности из 908 млн», — передает РИА Новости информацию от юриста Блиновской. Заседание по делу о банкротстве мужа Блиновской Алексея перенесено на 17 октября, потому что сейчас выясняется его местонахождение.

Судья Виктория Белякова указала на противоречивые данные о местонахождении Блиновского, который якобы находится на воинской службе, в то время как есть сведения о его розыске из-за неявки к следователю, передает «Национальная служба новостей». Заявление о признании Блиновского банкротом было подано 26 июня, с ПАО «Сбербанк России» в роли кредитора. Долг превышает 7,5 миллиона рублей.

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Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская смогла погасить треть своих долгов перед налоговой. В денежном эквиваленте это составляет 230 млн рублей, сообщил адвокат женщины. Общая сумма задолженности блогерши — 908 млн рублей. «Елена Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности из 908 млн», — передает РИА Новости информацию от юриста Блиновской. Заседание по делу о банкротстве мужа Блиновской Алексея перенесено на 17 октября, потому что сейчас выясняется его местонахождение. Судья Виктория Белякова указала на противоречивые данные о местонахождении Блиновского, который якобы находится на воинской службе, в то время как есть сведения о его розыске из-за неявки к следователю, передает «Национальная служба новостей». Заявление о признании Блиновского банкротом было подано 26 июня, с ПАО «Сбербанк России» в роли кредитора. Долг превышает 7,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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