Блиновская погасила треть долгов перед налоговой

19 сентября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Блиновская выплатила 230 млн из 908 млн рублей по своим долгам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская смогла погасить треть своих долгов перед налоговой. В денежном эквиваленте это составляет 230 млн рублей, сообщил адвокат женщины. Общая сумма задолженности блогерши — 908 млн рублей. «Елена Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности из 908 млн», — передает РИА Новости информацию от юриста Блиновской. Заседание по делу о банкротстве мужа Блиновской Алексея перенесено на 17 октября, потому что сейчас выясняется его местонахождение. Судья Виктория Белякова указала на противоречивые данные о местонахождении Блиновского, который якобы находится на воинской службе, в то время как есть сведения о его розыске из-за неявки к следователю, передает «Национальная служба новостей». Заявление о признании Блиновского банкротом было подано 26 июня, с ПАО «Сбербанк России» в роли кредитора. Долг превышает 7,5 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская смогла погасить треть своих долгов перед налоговой. В денежном эквиваленте это составляет 230 млн рублей, сообщил адвокат женщины. Общая сумма задолженности блогерши — 908 млн рублей. «Елена Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности из 908 млн», — передает РИА Новости информацию от юриста Блиновской. Заседание по делу о банкротстве мужа Блиновской Алексея перенесено на 17 октября, потому что сейчас выясняется его местонахождение. Судья Виктория Белякова указала на противоречивые данные о местонахождении Блиновского, который якобы находится на воинской службе, в то время как есть сведения о его розыске из-за неявки к следователю, передает «Национальная служба новостей». Заявление о признании Блиновского банкротом было подано 26 июня, с ПАО «Сбербанк России» в роли кредитора. Долг превышает 7,5 миллиона рублей.