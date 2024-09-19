Ученые выяснили, где и как началась пандемия коронавируса в мире

Очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань (Китай). К такому выводу пришли ученые Европы и США.
«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии. Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — говорится в публикации научного издания Cell.
В конце декабря 2019 года китайское правительство проинформировало ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане и провинции Хубэй. В январе было официально объявлено — причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид COVID. Несмотря на то, что вирус постоянно мутирует и развивается, в РФ в этом году не планируется массовая вакцинация, пишет RT.
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