19 сентября 2024

Ученые выяснили, где и как началась пандемия коронавируса в мире

Cell: уханьский рынок стал первоисточником COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые доказали, что смертельная болезнь получила распространение на ранке морепродуктов
Ученые доказали, что смертельная болезнь получила распространение на ранке морепродуктов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань (Китай). К такому выводу пришли ученые Европы и США.

«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии. Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — говорится в публикации научного издания Cell.

В конце декабря 2019 года китайское правительство проинформировало ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане и провинции Хубэй. В январе было официально объявлено — причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид COVID. Несмотря на то, что вирус постоянно мутирует и развивается, в РФ в этом году не планируется массовая вакцинация, пишет RT.

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Очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань (Китай). К такому выводу пришли ученые Европы и США. «Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии. Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — говорится в публикации научного издания Cell. В конце декабря 2019 года китайское правительство проинформировало ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане и провинции Хубэй. В январе было официально объявлено — причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид COVID. Несмотря на то, что вирус постоянно мутирует и развивается, в РФ в этом году не планируется массовая вакцинация, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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