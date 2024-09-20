Зеленский решил поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году

20 сентября 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что его «формула мира» является единственным вариантом для решения украинского конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский убежден в том, что конфликт между Украиной и Россией должен быть завершен в 2024 году. Об этом он заявил во время совместного выступления с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — заявил Зеленский. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Зеленский назвал свою «формулу мира» единственным возможным вариантом для урегулирования конфликта и подчеркнул важность усиления Украины для достижения этой цели. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что план Украины по мирному урегулированию конфликта с Россией готов на 90%. По его словам, проект содержит подробно описанный набор шагов, который приблизит завершение конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский убежден в том, что конфликт между Украиной и Россией должен быть завершен в 2024 году. Об этом он заявил во время совместного выступления с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — заявил Зеленский. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Зеленский назвал свою «формулу мира» единственным возможным вариантом для урегулирования конфликта и подчеркнул важность усиления Украины для достижения этой цели. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что план Украины по мирному урегулированию конфликта с Россией готов на 90%. По его словам, проект содержит подробно описанный набор шагов, который приблизит завершение конфликта.