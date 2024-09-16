Зеленский сообщил о готовности «плана победы» Украины

План Украины по мирному урегулированию конфликта с РФ готов на 90%. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Совещания по подготовке нашего „Плана победы“ <…>. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального и справедливого. Более чем на 90 процентов все выписано», — заявление Владимира Зеленского выложено в его аккаунте в Telegram.
По словам украинского главы, проект содержит подробно описанный набор шагов, который приблизит урегулирование конфликта. Киев сначала собирается показать готовый план президенту США Джо Байдену, а затем — кандидатам на пост главы государства. Офис Зеленского пообещал передать РФ мирный план через другие страны.
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