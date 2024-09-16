16 сентября 2024

Зеленский сообщил о готовности «плана победы» Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Саммита мира 16.06.2024 – Владимир Зеленский, зеленский владимир, Саммит мира
Владимир Зеленский отметил, что план еще предстоит доработать Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

План Украины по мирному урегулированию конфликта с РФ готов на 90%. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Совещания по подготовке нашего „Плана победы“ <…>. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального и справедливого. Более чем на 90 процентов все выписано», — заявление Владимира Зеленского выложено в его аккаунте в Telegram.

По словам украинского главы, проект содержит подробно описанный набор шагов, который приблизит урегулирование конфликта. Киев сначала собирается показать готовый план президенту США Джо Байдену, а затем — кандидатам на пост главы государства. Офис Зеленского пообещал передать РФ мирный план через другие страны.

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План Украины по мирному урегулированию конфликта с РФ готов на 90%. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Совещания по подготовке нашего „Плана победы“ <…>. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального и справедливого. Более чем на 90 процентов все выписано», — заявление Владимира Зеленского выложено в его аккаунте в Telegram. По словам украинского главы, проект содержит подробно описанный набор шагов, который приблизит урегулирование конфликта. Киев сначала собирается показать готовый план президенту США Джо Байдену, а затем — кандидатам на пост главы государства. Офис Зеленского пообещал передать РФ мирный план через другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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