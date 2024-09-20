МВД: группа петербуржцев торговала сведениями о движении поездов в РФ

20 сентября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Группа жителей Петербурга торговала информацией о передвижении поездов в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге были задержаны 12 человек, подозреваемых в незаконной торговле информацией о передвижении железнодорожных составов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей. Они могут быть причастны к организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории Российской Федерации», — написала Волк в своем telegram-канале. Согласно информации следствия, злоумышленники с 2020 года вели противоправную деятельность, возглавляемую бывшим сотрудником железнодорожной компании. Они организовали несанкционированный доступ к данным о расписании и маршрутах движения грузовых поездов, предлагая эту информацию заинтересованным лицам. Созданная ими коммерческая организация заключала договоры на оказание услуг, маскируя незаконную деятельность. За время существования компания заработала около 100 миллионов рублей, предоставляя информацию в том числе и зарубежным клиентам, что создавало угрозу транспортной безопасности страны. В ходе обысков были изъяты компьютеры, носители информации и другие вещественные доказательства. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Некоторым из них уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, другие задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге были задержаны 12 человек, подозреваемых в незаконной торговле информацией о передвижении железнодорожных составов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей. Они могут быть причастны к организации неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории Российской Федерации», — написала Волк в своем telegram-канале. Согласно информации следствия, злоумышленники с 2020 года вели противоправную деятельность, возглавляемую бывшим сотрудником железнодорожной компании. Они организовали несанкционированный доступ к данным о расписании и маршрутах движения грузовых поездов, предлагая эту информацию заинтересованным лицам. Созданная ими коммерческая организация заключала договоры на оказание услуг, маскируя незаконную деятельность. За время существования компания заработала около 100 миллионов рублей, предоставляя информацию в том числе и зарубежным клиентам, что создавало угрозу транспортной безопасности страны. В ходе обысков были изъяты компьютеры, носители информации и другие вещественные доказательства. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Некоторым из них уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, другие задержаны.