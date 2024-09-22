ВСУ 31 раз за сутки обстреляли левобережье Днепра

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От артиллерийских ударов ВСУ пострадали восемь населенных пунктов на левом берегу Днепра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки ВСУ 31 раз ударили по левому берегу Днепра ракетами. Пострадали восемь населенных пунктов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 15 „прилетов“ со стороны ВСУ были зафиксированы ночью», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что под обстрел попали восемь населенных пунктов: Каховка и Новая Кахова, Велике Копани, Малая Лепетиха, Корсунка, Каиры, Пролетарка и Алешки.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы-десантники на правобережье Днепра уничтожили склады с FPV-дронами и боеприпасами армии Украины. Удар был нанесен расчетом 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б», передает RT.

Кроме того, на правом берегу Днепра российские десантники уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы ВСУ, ракета была выпущена с берега Кинбурнской косы. При этом был поставлен рекорд по дальности стрельбы из ПТРК «Корнет», потому что расстояние до цели составляло более восьми километров, пишет 360.ru.

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За сутки ВСУ 31 раз ударили по левому берегу Днепра ракетами. Пострадали восемь населенных пунктов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 15 „прилетов“ со стороны ВСУ были зафиксированы ночью», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что под обстрел попали восемь населенных пунктов: Каховка и Новая Кахова, Велике Копани, Малая Лепетиха, Корсунка, Каиры, Пролетарка и Алешки. Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы-десантники на правобережье Днепра уничтожили склады с FPV-дронами и боеприпасами армии Украины. Удар был нанесен расчетом 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б», передает RT. Кроме того, на правом берегу Днепра российские десантники уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы ВСУ, ракета была выпущена с берега Кинбурнской косы. При этом был поставлен рекорд по дальности стрельбы из ПТРК «Корнет», потому что расстояние до цели составляло более восьми километров, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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