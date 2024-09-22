ВСУ 31 раз за сутки обстреляли левобережье Днепра

22 сентября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

От артиллерийских ударов ВСУ пострадали восемь населенных пунктов на левом берегу Днепра Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки ВСУ 31 раз ударили по левому берегу Днепра ракетами. Пострадали восемь населенных пунктов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 15 „прилетов“ со стороны ВСУ были зафиксированы ночью», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что под обстрел попали восемь населенных пунктов: Каховка и Новая Кахова, Велике Копани, Малая Лепетиха, Корсунка, Каиры, Пролетарка и Алешки. Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы-десантники на правобережье Днепра уничтожили склады с FPV-дронами и боеприпасами армии Украины. Удар был нанесен расчетом 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б», передает RT. Кроме того, на правом берегу Днепра российские десантники уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы ВСУ, ракета была выпущена с берега Кинбурнской косы. При этом был поставлен рекорд по дальности стрельбы из ПТРК «Корнет», потому что расстояние до цели составляло более восьми километров, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки ВСУ 31 раз ударили по левому берегу Днепра ракетами. Пострадали восемь населенных пунктов. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 15 „прилетов“ со стороны ВСУ были зафиксированы ночью», — заявил источник, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что под обстрел попали восемь населенных пунктов: Каховка и Новая Кахова, Велике Копани, Малая Лепетиха, Корсунка, Каиры, Пролетарка и Алешки. Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы-десантники на правобережье Днепра уничтожили склады с FPV-дронами и боеприпасами армии Украины. Удар был нанесен расчетом 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б», передает RT. Кроме того, на правом берегу Днепра российские десантники уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы ВСУ, ракета была выпущена с берега Кинбурнской косы. При этом был поставлен рекорд по дальности стрельбы из ПТРК «Корнет», потому что расстояние до цели составляло более восьми километров, пишет 360.ru.