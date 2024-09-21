21 сентября 2024

В Курганском ТРЦ проходит концерт Тоси Чайкиной. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музыки. Екатеринбург, чайкина тося
Тося Чайкина выступает в Кургане Фото:

В ТРЦ «ГиперСити» в Кургане проходит выступление певицы Тоси Чайкиной. Фестиваль «Перемена FEST» представил бесплатный концерт известной исполнительницы, посмотреть на который приходит все больше и больше курганцев. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Тося Чайкина вышла на сцену, курганцы встретили ее очень громко. Около сцены образовалась давка, из-за которой одной девушке стало плохо», — рассказывает читатель.

Концерт певицы проходит в рамках фестиваля «Перемена FEST». Ранее Тося Чайкина отметила, что будет рада обняться со своими поклонниками в Кургане. Она также призвала фанатов не пропускать это событие.

Концерт Тоси Чайкиной проходит в ТРЦ «ГиперСити»
Концерт Тоси Чайкиной проходит в ТРЦ «ГиперСити»

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В ТРЦ «ГиперСити» в Кургане проходит выступление певицы Тоси Чайкиной. Фестиваль «Перемена FEST» представил бесплатный концерт известной исполнительницы, посмотреть на который приходит все больше и больше курганцев. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Тося Чайкина вышла на сцену, курганцы встретили ее очень громко. Около сцены образовалась давка, из-за которой одной девушке стало плохо», — рассказывает читатель. Концерт певицы проходит в рамках фестиваля «Перемена FEST». Ранее Тося Чайкина отметила, что будет рада обняться со своими поклонниками в Кургане. Она также призвала фанатов не пропускать это событие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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