Тося Чайкина выступает в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ТРЦ «ГиперСити» в Кургане проходит выступление певицы Тоси Чайкиной. Фестиваль «Перемена FEST» представил бесплатный концерт известной исполнительницы, посмотреть на который приходит все больше и больше курганцев. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Тося Чайкина вышла на сцену, курганцы встретили ее очень громко. Около сцены образовалась давка, из-за которой одной девушке стало плохо», — рассказывает читатель.

Концерт певицы проходит в рамках фестиваля «Перемена FEST». Ранее Тося Чайкина отметила, что будет рада обняться со своими поклонниками в Кургане. Она также призвала фанатов не пропускать это событие.

Концерт Тоси Чайкиной проходит в ТРЦ «ГиперСити» Светлана Закирова