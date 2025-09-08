Между Челябинском и Курганом отремонтировали восемь километров трассы

В 2025 году до четырех полос расширят участок трассы с 25-го по 37 км
В 2025 году до четырех полос расширят участок трассы с 25-го по 37 км Фото:

В Челябинской области завершили ремонт на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш», проходящей через Курганскую область. Дорожники обновили дорогу с 12 по 20 км, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На восьмикилометровом участке в Красноармейском районе завершены работы по устройству слоев износа. Ожидаем, что преображение автодороги „Иртыш“ будет способствовать более безопасному и комфортному проезду и обеспечит необходимую пропускную способность с учетом все возрастающей интенсивности движения», — заявили URA.RU в управлении.

В рамках контракта дорожники заменили слои износа, восстановили обочины, устранили дефекты покрытия и последствия пучинообразования. Также на участке обустроили шумовые полосы и установили новое барьерное ограждение, что должно снизить количество ДТП и тяжесть их последствий.

До конца 2025 года планируется открыть рабочее движение на другом участке трассы. Трассу с 25-го по 37 км в Красноармейском районе переведут в четырехполосное исполнение в рамках капитального ремонта.

