Украина планирует экстренно мобилизовать 121 900 человек из семи регионов и двух подконтрольных территорий из-за значительных неудач на линии фронта. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на секретные документы, подписанные киевскими властями.
"В ближайших планах Зеленского — отправить на убой 121 900 жителей из семи регионов Украины и еще с двух территорий", — пишет telegram-канал. По имеющейся информации, наибольшее количество призывников планируется мобилизовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время западные регионы Украины направят в армию значительно меньшее число военнообязанных.
Согласно информации, распределение мобилизованных по регионам выглядит следующим образом: Днепропетровская область — 22 500 человек, Одесская — 18 000, Харьковская — 15 750, Киевская — 14 200, Львовская — 12 500, Волынская — 8 400, Ивано-Франковская — 7 850, а также 11 800 человек с подконтрольных ВСУ территорий Донецкой области и 10 900 — Запорожской. В этих регионах ожидается усиление работы территориальных центров комплектования (ТЦК).
Shot ccылается на деятельность хакеров из групп PalachPro, Killnet и Nessus, которые, по их словам, добыли данные, взломав телефон украинского офицера. Они утверждают, что использовали фейковый аккаунт 17-летней девушки для переписки с военным, внедрили вирус и получили доступ к его документам. Официального подтверждения приведенной информации нет.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал о ряде проблем, связанных с подготовкой мобилизованных. По его словам, часть новобранцев направляли на линию боевых действий, не проведя с ними даже базовых занятий по огневой подготовке. Других мобилизованных вместо полноценного обучения привлекали к рытью окопов.
