В Германии прогремел мощный взрыв

В Германии вблизи частого дома прозвучал взрыв. Хлопок вызвало взрывное устройство. Об этом сообщил портал T-Online. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
«Перед частным домом в Вахтберг-Адендорфе недалеко от Бонна сдетонировало взрывное устройство. По данным полиции, повреждена дверь дома», — заявлено в сообщении. Информацию об этом передает RT.
Полиция ведет поиск подозреваемых. За неделю в стране произошло несколько взрывов: в Кельне хлопки прозвучали у входа в клуб и возле магазина одежды. Отмечается, что взрывы могут быть связаны с разборками преступных группировок.
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