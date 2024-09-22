В Германии прогремел мощный взрыв

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В Германии прозвучал взрыв около частного дома, полиция ведет поиск подозреваемых
В Германии прозвучал взрыв около частного дома, полиция ведет поиск подозреваемых Фото:

В Германии вблизи частого дома прозвучал взрыв. Хлопок вызвало взрывное устройство. Об этом сообщил портал T-Online. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Перед частным домом в Вахтберг-Адендорфе недалеко от Бонна сдетонировало взрывное устройство. По данным полиции, повреждена дверь дома», — заявлено в сообщении. Информацию об этом передает RT

Полиция ведет поиск подозреваемых. За неделю в стране произошло несколько взрывов: в Кельне хлопки прозвучали у входа в клуб и возле магазина одежды. Отмечается, что взрывы могут быть связаны с разборками преступных группировок.

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В Германии вблизи частого дома прозвучал взрыв. Хлопок вызвало взрывное устройство. Об этом сообщил портал T-Online. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. «Перед частным домом в Вахтберг-Адендорфе недалеко от Бонна сдетонировало взрывное устройство. По данным полиции, повреждена дверь дома», — заявлено в сообщении. Информацию об этом передает RT.  Полиция ведет поиск подозреваемых. За неделю в стране произошло несколько взрывов: в Кельне хлопки прозвучали у входа в клуб и возле магазина одежды. Отмечается, что взрывы могут быть связаны с разборками преступных группировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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