«Ведомости»: участники программы «Время героев» стажируются в АП

Участники программы «Время героев» начали проходить стажировку в Администрации президента. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Администрации [президента РФ] есть [участники „Времени героев“], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — передает слова Пескова газета «Ведомости».
Песков также отметил, что в управлении пресс-службы и информации Кремля стажеров из числа участников программы пока нет. Это связано с тем, что никто не выразил желания работать в «слишком беспокойном участке».
Программа «Время героев» была запущена 27 мая 2024 года и направлена на подготовку руководителей для государственной службы и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. В первый поток программы отобрали кандидатов с наиболее подходящим управленческим опытом и потенциалом для развития.
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