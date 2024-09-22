22 сентября 2024

«Ведомости»: участники программы «Время героев» стажируются в АП

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Песков рассказал о работе с участниками программы "Время героев"
Песков рассказал о работе с участниками программы "Время героев" Фото:

Участники программы «Время героев» начали проходить стажировку в Администрации президента. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Администрации [президента РФ] есть [участники „Времени героев“], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — передает слова Пескова газета «Ведомости».

Песков также отметил, что в управлении пресс-службы и информации Кремля стажеров из числа участников программы пока нет. Это связано с тем, что никто не выразил желания работать в «слишком беспокойном участке».

Программа «Время героев» была запущена 27 мая 2024 года и направлена на подготовку руководителей для государственной службы и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. В первый поток программы отобрали кандидатов с наиболее подходящим управленческим опытом и потенциалом для развития.

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Участники программы «Время героев» начали проходить стажировку в Администрации президента. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В Администрации [президента РФ] есть [участники „Времени героев“], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — передает слова Пескова газета «Ведомости». Песков также отметил, что в управлении пресс-службы и информации Кремля стажеров из числа участников программы пока нет. Это связано с тем, что никто не выразил желания работать в «слишком беспокойном участке». Программа «Время героев» была запущена 27 мая 2024 года и направлена на подготовку руководителей для государственной службы и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации. В первый поток программы отобрали кандидатов с наиболее подходящим управленческим опытом и потенциалом для развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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