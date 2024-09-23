Российская водка появится в Аргентине уже к концу года

23 сентября 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

В Аргентине начнут продавать российскую водку, заявил посол республики Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Аргентине начнут продавать российскую водку уже в ноябре—декабре текущего года. Об этом заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. «Первая поставка [водки из России] ожидается в конце ноября — начале декабря этого года», — заявил Феррер Виейра. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в Аргентине никогда не было российской водки, в основном, вся продукция ввозилась из Польши, Швеции, Черногории и Франции. По словам посла, информацию, о каких именно российских брендах идет речь, он не может разглашать, так как все соглашения оформлены между частными лицами и контракты еще не подписаны. В июне Москва и Буэнос-Айрес заключили соглашение о поставке российского алкоголя. По словам председателя Совета предпринимателей «Аргентина — Россия» Пабло Коусиньо, теперь в Аргентине будут продавать настоящую русскую водку от известных водочных брендов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аргентине начнут продавать российскую водку уже в ноябре—декабре текущего года. Об этом заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. «Первая поставка [водки из России] ожидается в конце ноября — начале декабря этого года», — заявил Феррер Виейра. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в Аргентине никогда не было российской водки, в основном, вся продукция ввозилась из Польши, Швеции, Черногории и Франции. По словам посла, информацию, о каких именно российских брендах идет речь, он не может разглашать, так как все соглашения оформлены между частными лицами и контракты еще не подписаны. В июне Москва и Буэнос-Айрес заключили соглашение о поставке российского алкоголя. По словам председателя Совета предпринимателей «Аргентина — Россия» Пабло Коусиньо, теперь в Аргентине будут продавать настоящую русскую водку от известных водочных брендов, передает «Национальная служба новостей».