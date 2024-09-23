Российская водка появится в Аргентине уже к концу года

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Алкоголь и энергетики. Тюмень, водка, бутылки, 40 градусов, алкоголь, крепкий напиток, бутылки с алкоголем, крепкий алкоголь
В Аргентине начнут продавать российскую водку, заявил посол республики Фото:

В Аргентине начнут продавать российскую водку уже в ноябре—декабре текущего года. Об этом заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Первая поставка [водки из России] ожидается в конце ноября — начале декабря этого года», — заявил Феррер Виейра. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в Аргентине никогда не было российской водки, в основном, вся продукция ввозилась из Польши, Швеции, Черногории и Франции. По словам посла, информацию, о каких именно российских брендах идет речь, он не может разглашать, так как все соглашения оформлены между частными лицами и контракты еще не подписаны.

В июне Москва и Буэнос-Айрес заключили соглашение о поставке российского алкоголя. По словам председателя Совета предпринимателей «Аргентина — Россия» Пабло Коусиньо, теперь в Аргентине будут продавать настоящую русскую водку от известных водочных брендов, передает «Национальная служба новостей».

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В Аргентине начнут продавать российскую водку уже в ноябре—декабре текущего года. Об этом заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. «Первая поставка [водки из России] ожидается в конце ноября — начале декабря этого года», — заявил Феррер Виейра. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что в Аргентине никогда не было российской водки, в основном, вся продукция ввозилась из Польши, Швеции, Черногории и Франции. По словам посла, информацию, о каких именно российских брендах идет речь, он не может разглашать, так как все соглашения оформлены между частными лицами и контракты еще не подписаны. В июне Москва и Буэнос-Айрес заключили соглашение о поставке российского алкоголя. По словам председателя Совета предпринимателей «Аргентина — Россия» Пабло Коусиньо, теперь в Аргентине будут продавать настоящую русскую водку от известных водочных брендов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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