Участник проекта «Время героев» будет руководить молодежной политикой в Якутии

Участник проекта «Время героев», участник СВО, Герой России Игорь Юргин получил должность исполняющего обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Об этом рассказали в пресс-службе программы.
«Вместе с командой министерства по делам молодежи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания среди подрастающего поколения. Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся вырастить достойных людей», — поделился Игорь Юргин. Его слова передает пресс-служба программы в своем telegram-канале.
Юргин является одним из 83 участников программы «Время героев», которая стартовала по поручению российского президента Владимира Путина в этом году. В нее включены участники спецоперации на Украине по всей стране. В ходе обучения военные получали навыки управленческой деятельности и проходили стажировку. По итогам практики участникам предлагали административные должности. Игорь Юргин планирует в новой должности министра заняться патриотическим воспитанием молодежи.
Юргин родился в якутском поселке Нижний Куранах Алданского района в 1995 году. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. У него есть опыт командования взводом, ротой и батальоном. Юргин принимал участие в спецоперации на Украине.
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