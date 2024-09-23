Путин поручил увеличить единовременные выплаты некоторым учителям

23 сентября 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Президент утвердил перечень поручений по итогам визита в Республику Саха 18 июня 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат некоторым категориям педагогов. Это касается воспитателей дошкольных учреждений и учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель». «Рассмотреть вопросы и представить предложения: об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования <…> предусмотренными программой „Земский учитель“; об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы „Земский учитель“», — сообщила пресс-служба Кремля. Поручения даны по итогам визита Путина в Республику Саха (Якутия) от 18 июня 2024 года. Программа «Земский учитель», запущена по инициативе Владимира Путина в 2020 году. Она направлена на привлечение педагогов в сельские и малонаселенные районы страны, предлагая значительные компенсационные выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат некоторым категориям педагогов. Это касается воспитателей дошкольных учреждений и учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель». «Рассмотреть вопросы и представить предложения: об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования <…> предусмотренными программой „Земский учитель“; об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы „Земский учитель“», — сообщила пресс-служба Кремля. Поручения даны по итогам визита Путина в Республику Саха (Якутия) от 18 июня 2024 года. Программа «Земский учитель», запущена по инициативе Владимира Путина в 2020 году. Она направлена на привлечение педагогов в сельские и малонаселенные районы страны, предлагая значительные компенсационные выплаты.