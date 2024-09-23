Путин поручил увеличить единовременные выплаты некоторым учителям

Президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат некоторым категориям педагогов. Это касается воспитателей дошкольных учреждений и учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель».
«Рассмотреть вопросы и представить предложения: об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования <…> предусмотренными программой „Земский учитель“; об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы „Земский учитель“», — сообщила пресс-служба Кремля. Поручения даны по итогам визита Путина в Республику Саха (Якутия) от 18 июня 2024 года.
Программа «Земский учитель», запущена по инициативе Владимира Путина в 2020 году. Она направлена на привлечение педагогов в сельские и малонаселенные районы страны, предлагая значительные компенсационные выплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.