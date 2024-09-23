Путин поручил увеличить единовременные выплаты некоторым учителям

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Президент утвердил перечень поручений по итогам визита в Республику Саха 18 июня 2024 года Фото:

Президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат некоторым категориям педагогов. Это касается воспитателей дошкольных учреждений и учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель».

«Рассмотреть вопросы и представить предложения: об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования <…> предусмотренными программой „Земский учитель“; об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы „Земский учитель“», — сообщила пресс-служба Кремля. Поручения даны по итогам визита Путина в Республику Саха (Якутия) от 18 июня 2024 года.

Программа «Земский учитель», запущена по инициативе Владимира Путина в 2020 году. Она направлена на привлечение педагогов в сельские и малонаселенные районы страны, предлагая значительные компенсационные выплаты.

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Президент России Владимир Путин дал поручение о рассмотрении вопросов увеличения выплат некоторым категориям педагогов. Это касается воспитателей дошкольных учреждений и учителей дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, а также учителей в рамках программы «Земский учитель». «Рассмотреть вопросы и представить предложения: об установлении единовременных компенсационных выплат воспитателям дошкольных образовательных организаций и педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования <…> предусмотренными программой „Земский учитель“; об увеличении размера единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках программы „Земский учитель“», — сообщила пресс-служба Кремля. Поручения даны по итогам визита Путина в Республику Саха (Якутия) от 18 июня 2024 года. Программа «Земский учитель», запущена по инициативе Владимира Путина в 2020 году. Она направлена на привлечение педагогов в сельские и малонаселенные районы страны, предлагая значительные компенсационные выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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