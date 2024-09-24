В России растут цены на красную рыбу и икру: причины

Цены на горбушу и красную икру выросли из-за дефицита вылова лосося на Дальнем Востоке. Такая ситуация сложилась из-за резких перепадов объемов добычи. Об этом сообщает Росрыболовство.
«Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. <...> Низкие уловы этого года, наоборот, приводят к росту цен», — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев изданию РБК. Уточняется, что на данный момент килограмм горбуши у рыбаков на Дальнем Востоке стоит на уровне 270 руб. за 1 кг. Красная икра на фоне роста спроса дорожает намного быстрее, чем рыба. Малосольная икра горбуши свежего улова в Московской области подорожала в опте до 7,5 тыс. руб. за 1 кг.
По мнению управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, рыболовный рынок сильно перегрет. Рыбаки стремятся продать улов по более высокой цене, однако мало кто покупает по такому ценнику. По его данным, если цены не упадут, то потребление лосося снизится в два раза. Такие перепады в добыче лососевых происходят каждый год из-за особенностей наплыва горбуши, которая является основой данного промысла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.