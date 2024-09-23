Пенсионер выпал из окна многоэтажки в ХМАО

Пенсионер выпал из окна
В Нижневартовске погиб пенсионер, выпав из окна четвертого этажа дома № 38а на улице Мира. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.
«Мужчина 1954 года рождения. Он погиб», — прокомментировали журналисту агентства в полиции. Проводить проверку происшествия будет Следственный комитет. На момент публикации новости получить комментарий в окружном СК не удалось.
Источник URA.RU в силовых структурах при этом добавляет, что нижневартовец часто выпивал. Об этом говорят соседи погибшего.
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