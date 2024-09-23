23 сентября 2024

Пенсионер выпал из окна многоэтажки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер выпал из окна
Пенсионер выпал из окна Фото:

В Нижневартовске погиб пенсионер, выпав из окна четвертого этажа дома № 38а на улице Мира. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.

«Мужчина 1954 года рождения. Он погиб», — прокомментировали журналисту агентства в полиции. Проводить проверку происшествия будет Следственный комитет. На момент публикации новости получить комментарий в окружном СК не удалось.

Источник URA.RU в силовых структурах при этом добавляет, что нижневартовец часто выпивал. Об этом говорят соседи погибшего.

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В Нижневартовске погиб пенсионер, выпав из окна четвертого этажа дома № 38а на улице Мира. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «Мужчина 1954 года рождения. Он погиб», — прокомментировали журналисту агентства в полиции. Проводить проверку происшествия будет Следственный комитет. На момент публикации новости получить комментарий в окружном СК не удалось. Источник URA.RU в силовых структурах при этом добавляет, что нижневартовец часто выпивал. Об этом говорят соседи погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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