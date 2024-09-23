23 сентября 2024

В Сургуте на целый день перекроют ключевую улицу

Мэрия Сургута перекроет проспект Мира из-за учений
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения будут действовать с 11:00 до 20:00
Ограничения будут действовать с 11:00 до 20:00 Фото:

В Сургуте (ХМАО) перекроют одну полосу дороги на проспекте Мира. Ограничения начнут действовать 25 сентября до обеда, а продлятся до вечера.

«С 11:00 до 20:00 будет перекрыта одна полоса автодороги по проспекту Мира», — говорится в telegram-канале мэрии города. На месте будут проводить учения по ликвидации аварии на сетях теплоснабжения.

Ограничения коснутся территории в районе торгового центра «Даниловский». «Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрута», — добавили в администрации.

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В Сургуте (ХМАО) перекроют одну полосу дороги на проспекте Мира. Ограничения начнут действовать 25 сентября до обеда, а продлятся до вечера. «С 11:00 до 20:00 будет перекрыта одна полоса автодороги по проспекту Мира», — говорится в telegram-канале мэрии города. На месте будут проводить учения по ликвидации аварии на сетях теплоснабжения. Ограничения коснутся территории в районе торгового центра «Даниловский». «Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрута», — добавили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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