В Сургуте на целый день перекроют ключевую улицу

Ограничения будут действовать с 11:00 до 20:00
В Сургуте (ХМАО) перекроют одну полосу дороги на проспекте Мира. Ограничения начнут действовать 25 сентября до обеда, а продлятся до вечера.
«С 11:00 до 20:00 будет перекрыта одна полоса автодороги по проспекту Мира», — говорится в telegram-канале мэрии города. На месте будут проводить учения по ликвидации аварии на сетях теплоснабжения.
Ограничения коснутся территории в районе торгового центра «Даниловский». «Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрута», — добавили в администрации.
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