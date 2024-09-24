Мужчина бросил воспламеняющийся предмет под окнами жилого дома
В Ленинском районе Челябинска неизвестный 24 сентября устроил взрыв, бросив предмет под балкон жилого дома. В пресс-службе ГУ МЧС региона URA.RU сообщили, что вызовов не поступало.
«Взрыв прогремел на улице Руставели в районе домов 27 и 27А», — передает издание «74.ру» слова читателей. В МЧС сообщений не поступало.
Инцидент попал на видео. На кадрах, мужчина бросил какой-то предмет под окна жилого дома. После раздался залп, который активировал сигнализации припаркованных автомобилей.
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