В Челябинске неизвестный устроил взрыв у жилого дома. Видео

24 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Мужчина бросил воспламеняющийся предмет под окнами жилого дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ленинском районе Челябинска неизвестный 24 сентября устроил взрыв, бросив предмет под балкон жилого дома. В пресс-службе ГУ МЧС региона URA.RU сообщили, что вызовов не поступало. «Взрыв прогремел на улице Руставели в районе домов 27 и 27А», — передает издание «74.ру» слова читателей. В МЧС сообщений не поступало. Инцидент попал на видео. На кадрах, мужчина бросил какой-то предмет под окна жилого дома. После раздался залп, который активировал сигнализации припаркованных автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска неизвестный 24 сентября устроил взрыв, бросив предмет под балкон жилого дома. В пресс-службе ГУ МЧС региона URA.RU сообщили, что вызовов не поступало. «Взрыв прогремел на улице Руставели в районе домов 27 и 27А», — передает издание «74.ру» слова читателей. В МЧС сообщений не поступало. Инцидент попал на видео. На кадрах, мужчина бросил какой-то предмет под окна жилого дома. После раздался залп, который активировал сигнализации припаркованных автомобилей.