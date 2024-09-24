В Челябинске неизвестный устроил взрыв у жилого дома. Видео

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Чуть-чуть из повседневки. Пермь, многоэтажка, многоэтажный дом, ипотека, камера видеонаблюдения, дом, окно, новостройка, облачная погода
Мужчина бросил воспламеняющийся предмет под окнами жилого дома Фото:

В Ленинском районе Челябинска неизвестный 24 сентября устроил взрыв, бросив предмет под балкон жилого дома. В пресс-службе ГУ МЧС региона URA.RU сообщили, что вызовов не поступало.

«Взрыв прогремел на улице Руставели в районе домов 27 и 27А», — передает издание «74.ру» слова читателей. В МЧС сообщений не поступало.

Инцидент попал на видео. На кадрах, мужчина бросил какой-то предмет под окна жилого дома. После раздался залп, который активировал сигнализации припаркованных автомобилей.

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В Ленинском районе Челябинска неизвестный 24 сентября устроил взрыв, бросив предмет под балкон жилого дома. В пресс-службе ГУ МЧС региона URA.RU сообщили, что вызовов не поступало. «Взрыв прогремел на улице Руставели в районе домов 27 и 27А», — передает издание «74.ру» слова читателей. В МЧС сообщений не поступало. Инцидент попал на видео. На кадрах, мужчина бросил какой-то предмет под окна жилого дома. После раздался залп, который активировал сигнализации припаркованных автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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