Участника конфликта у Wildberries отпустили на свободу

24 сентября 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Одного из участников конфликта около офиса Wildberries арестовали всего на день Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Один из фигурантов дела о стрельбе у офиса компании Wildberries Игорь Коноплев (настоящее имя — Идрис Балатбаев) был освобожден из-под стражи. Его арестовали всего на один день. «Один из участников конфликта у Wildberries, Игорь Коноплев, отпущен на свободу. Произошло это на следующий день после того, как он был арестован судом на два месяца», — пишет telegram-канал Baza. Коноплев был арестован Басманным судом Москвы 19 сентября вместе с другими участниками инцидента. Согласно информации Baza, несмотря на решение суда о двухмесячном аресте, уже на следующий день, 20 сентября, его выпустили на свободу по решению следователя. В настоящее время Коноплев находится дома, однако его процессуальный статус остается неопределенным. При этом Коноплев является известным бизнесменом и владельцем доли в сети кофеен «Тревелерс кофе», которая имеет заведения в 28 городах России и трех других странах. Конфликт у офиса маркетплейса Wildberries с участием Владислава Бакальчука и его охраны, который перерос в стрельбу и привел к гибели двух человек и ранению семи, произошел 18 сентября. СК начал расследование нескольких уголовных дел. В результате было задержано 30 человек, большинство из которых арестованы, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из фигурантов дела о стрельбе у офиса компании Wildberries Игорь Коноплев (настоящее имя — Идрис Балатбаев) был освобожден из-под стражи. Его арестовали всего на один день. «Один из участников конфликта у Wildberries, Игорь Коноплев, отпущен на свободу. Произошло это на следующий день после того, как он был арестован судом на два месяца», — пишет telegram-канал Baza. Коноплев был арестован Басманным судом Москвы 19 сентября вместе с другими участниками инцидента. Согласно информации Baza, несмотря на решение суда о двухмесячном аресте, уже на следующий день, 20 сентября, его выпустили на свободу по решению следователя. В настоящее время Коноплев находится дома, однако его процессуальный статус остается неопределенным. При этом Коноплев является известным бизнесменом и владельцем доли в сети кофеен «Тревелерс кофе», которая имеет заведения в 28 городах России и трех других странах. Конфликт у офиса маркетплейса Wildberries с участием Владислава Бакальчука и его охраны, который перерос в стрельбу и привел к гибели двух человек и ранению семи, произошел 18 сентября. СК начал расследование нескольких уголовных дел. В результате было задержано 30 человек, большинство из которых арестованы, пишет «Национальная служба новостей».