24 сентября 2024

В Ноябрьске ребенок на самокате угодил под машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП приехали медики (архивное фото)
На место ДТП приехали медики (архивное фото) Фото:

На улице Ленина в Ноябрьске автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом сообщили в Telegram.

«Автомобиль Hyundai совершил наезд на ребенка. Пострадавший проезжал пешеходный переход на самокате», — рассказали в telegram-канале «NSK». На место происшествия приехала машина скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Подробности ДТП ожидаются.

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На улице Ленина в Ноябрьске автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом сообщили в Telegram. «Автомобиль Hyundai совершил наезд на ребенка. Пострадавший проезжал пешеходный переход на самокате», — рассказали в telegram-канале «NSK». На место происшествия приехала машина скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Подробности ДТП ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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