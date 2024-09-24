На место ДТП приехали медики (архивное фото)
На улице Ленина в Ноябрьске автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом сообщили в Telegram.
«Автомобиль Hyundai совершил наезд на ребенка. Пострадавший проезжал пешеходный переход на самокате», — рассказали в telegram-канале «NSK». На место происшествия приехала машина скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Подробности ДТП ожидаются.
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