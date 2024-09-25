В ДНР заявили о боевых действиях внутри Угледара

Пушилин: внутри Угледара ВС РФ и ВСУ ведут боевые действия

25 сентября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сказал, что ВС РФ сражаются в Угледаре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Боевые действия между ВСУ и ВС РФ ведутся внутри самого Угледара. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Ранее сообщалось, что Угледар находится в окружении. «Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — рассказал Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live». Трансляция велась на канале в RuTube. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевые действия между ВСУ и ВС РФ ведутся внутри самого Угледара. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Ранее сообщалось, что Угледар находится в окружении. «Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — рассказал Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live». Трансляция велась на канале в RuTube.