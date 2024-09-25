В ДНР заявили о боевых действиях внутри Угледара

Денис Пушилин сказал, что ВС РФ сражаются в Угледаре
Боевые действия между ВСУ и ВС РФ ведутся внутри самого Угледара. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Ранее сообщалось, что Угледар находится в окружении.
«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — рассказал Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live». Трансляция велась на канале в RuTube.
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