В ДНР заявили о боевых действиях внутри Угледара

Пушилин: внутри Угледара ВС РФ и ВСУ ведут боевые действия
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин сказал, что ВС РФ сражаются в Угледаре Фото:

Боевые действия между ВСУ и ВС РФ ведутся внутри самого Угледара. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Ранее сообщалось, что Угледар находится в окружении.

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — рассказал Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live». Трансляция велась на канале в RuTube.

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Боевые действия между ВСУ и ВС РФ ведутся внутри самого Угледара. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Ранее сообщалось, что Угледар находится в окружении. «Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — рассказал Пушилин в эфире передачи «Соловьев Live». Трансляция велась на канале в RuTube.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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