Пермячка перевела 1,6 миллиона рублей фейковым сотрудникам пенсионного фонда

В Пермском крае пенсионерка стала жертвой сложной схемы телефонного мошенничества, лишившись более 1,6 миллиона рублей. Преступники, действуя слаженной группой, последовательно вводили пенсионерку в заблуждение, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, портала «Госуслуги», Центробанка и следователем. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«61-летняя жительница Березников стала жертвой спланированного преступления. Мошенники начали с того, что позвонили женщине и, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, сообщили о необходимости перерасчета пенсии. Для идентификации личности они попросили ее продиктовать код из смс-сообщения, на что пенсионерка согласилась», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте краевого главка.
Следом позвонила девушка, назвавшаяся сотрудницей «Госуслуг», которая заявила, что предыдущий звонок был от мошенников, взломавших личный кабинет, поэтому сейчас с ней свяжется следователь. Затем лжеследователь проинформировал потерпевшую, что на ее имя пытаются оформить кредит.
Финальным звеном в цепи стал «сотрудник Центробанка», который убедил потерпевшую перевести все сбережения на основной счет ЦБ для их сохранности. В течение нескольких дней пенсионерка переводила деньги на указанные счета.
Обман раскрылся лишь спустя неделю, когда женщина осознала, что стала жертвой аферы. Общая сумма ущерба превысила 1,6 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания преступников.
Ранее в Пермском крае уже задерживали участников аналогичных мошеннических схем: в 2025 году арестован 20-летний курьер. Он участвовал в обмане четырех пенсионеров на сумму около 900 тысяч рублей под предлогом «декларирования средств» от имени военной прокуратуры.
