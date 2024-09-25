В ЯНАО передадут под застройку два земельных участка

До конца года в Губкинском сдадут два многоквартирных дома
В Губкинском (ЯНАО) передут два земельных участка под застройку многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр Андрей Бандурко во время прямого эфира на своей странице VK.
«У нас в планах уже в этом году передать под застройку еще два земельных участка. В следующем году начнется строительство многоквартирных домов под продажу на рынке», — рассказал Бандурко.
На сегодняшний день в городе строятся пять коммерческих домов в трех микрорайонах. Два из них введут в эксплуатацию до конца года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое появится новый жилой комплекс. Он будет включать два многоэтажных дома.
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