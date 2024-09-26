Starhit: певец SHAMAN разводится со своей женой Еленой Мартыновой

26 сентября 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

SHAMAN был женат на Мартыновой семь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец SHAMAN решил развестись со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет. «Пошел слух, что SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой», — сообщает журнал Starhit. Там добавили, что официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Елена Мартынова и SHAMAN зарегистрировали свои отношения в 2017 году. Стоит отметить, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет. Для артиста это будет уже второй развод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец SHAMAN решил развестись со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет. «Пошел слух, что SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой», — сообщает журнал Starhit. Там добавили, что официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Елена Мартынова и SHAMAN зарегистрировали свои отношения в 2017 году. Стоит отметить, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет. Для артиста это будет уже второй развод.