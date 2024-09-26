Starhit: певец SHAMAN разводится со своей женой Еленой Мартыновой

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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
SHAMAN был женат на Мартыновой семь лет Фото:

Певец SHAMAN решил развестись со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет.

«Пошел слух, что SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой», — сообщает журнал Starhit. Там добавили, что официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Елена Мартынова и SHAMAN зарегистрировали свои отношения в 2017 году. Стоит отметить, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет. Для артиста это будет уже второй развод.

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Певец SHAMAN решил развестись со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет. «Пошел слух, что SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой», — сообщает журнал Starhit. Там добавили, что официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Елена Мартынова и SHAMAN зарегистрировали свои отношения в 2017 году. Стоит отметить, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет. Для артиста это будет уже второй развод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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