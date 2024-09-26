Starhit: певец SHAMAN разводится со своей женой Еленой Мартыновой

SHAMAN был женат на Мартыновой семь лет
Певец SHAMAN решил развестись со своей супругой Еленой Мартыновой. Пара была вместе на протяжении семи лет.
«Пошел слух, что SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой», — сообщает журнал Starhit. Там добавили, что официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Елена Мартынова и SHAMAN зарегистрировали свои отношения в 2017 году. Стоит отметить, что Мартынова старше SHAMAN на 14 лет. Для артиста это будет уже второй развод.
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