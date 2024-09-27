Лукашенко назвал санкции против Беларуси фашизмом

Западные санкции против Беларуси и ее народа можно рассматривать как проявление фашизма. Такое заявление сделал президент белорусский президент Александр Лукашенко.
«Это фашизм», — приводит ответ Лукашенко на вопрос о западных санкциях агентство «БЕЛТА». На встрече со студентами он отметил, что санкции касаются не только него, но и всех белорусов, включая студентов и их семьи.
Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Беларуси из-за ее сотрудничества с Россией. Санкции включают запрет на экспорт огнестрельного оружия, боеприпасов, а также товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию. Также введен запрет на экспорт для авиационной и космической промышленности. Министр экономики страны Александр Червяков заявлял, что экономика страны успешно адаптировалась к условиям санкций и преодолела сложный этап.
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