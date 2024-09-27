В Челябинске 29 сентября автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты на время проведения «Челябинского марафона-2024». Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.
«Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты 29 сентября. Автобусы №№2, 4, 14, 15, 22а, 26, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 128, 483, троллейбусы №№7, 10, 12, 14, 17, 19, трамваи №2, №20 — направим по измененной трассе», — говорится в сообщении.
Ограничения продлятся с 6:00 до 15:00. Перекрытие из-за забега коснется участка от улицы Цвиллинга до Лесопарковой. Участники будут соревноваться на пяти дистанциях — от 1 до 42,2 километра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!