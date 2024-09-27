В Челябинске общественный транспорт изменит маршруты на время забега. Карта

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Центр города будет перекрыт полдня
Центр города будет перекрыт полдня Фото:

В Челябинске 29 сентября автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты на время проведения «Челябинского марафона-2024». Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты 29 сентября. Автобусы №№2, 4, 14, 15, 22а, 26, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 128, 483, троллейбусы №№7, 10, 12, 14, 17, 19, трамваи №2, №20 — направим по измененной трассе», — говорится в сообщении.

Ограничения продлятся с 6:00 до 15:00. Перекрытие из-за забега коснется участка от улицы Цвиллинга до Лесопарковой. Участники будут соревноваться на пяти дистанциях — от 1 до 42,2 километра.

Движение будет перекрыто от площади Революции до памятника Курчатову
Движение будет перекрыто от площади Революции до памятника Курчатову
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В Челябинске 29 сентября автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты на время проведения «Челябинского марафона-2024». Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе мэрии областного центра. «Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты 29 сентября. Автобусы №№2, 4, 14, 15, 22а, 26, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 128, 483, троллейбусы №№7, 10, 12, 14, 17, 19, трамваи №2, №20 — направим по измененной трассе», — говорится в сообщении. Ограничения продлятся с 6:00 до 15:00. Перекрытие из-за забега коснется участка от улицы Цвиллинга до Лесопарковой. Участники будут соревноваться на пяти дистанциях — от 1 до 42,2 километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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