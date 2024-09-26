На врем забега с 6:00 до 15:00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина
Проспект Ленина в центре Челябинска перекроют на время «Челябинского марафона-2024». Движение остановят в первой половине дня 29 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением „Челябинского марафона“ 29 сентября с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения коснутся участка от улицы Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщили URA.RU в мэрии.
Это уже 17 забег в рамках ежегодного Челябинского марафона. Для участников доступны пять дистанций — от 1 до 42,2 километра.
Марафон стартует от площади Революции
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