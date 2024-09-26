26 сентября 2024

Главный проспект Челябинска перекроют на время забега. Карта

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На врем забега с 6:00 до 15:00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина
На врем забега с 6:00 до 15:00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина Фото:

Проспект Ленина в центре Челябинска перекроют на время «Челябинского марафона-2024». Движение остановят в первой половине дня 29 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением „Челябинского марафона“ 29 сентября с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения коснутся участка от улицы Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщили URA.RU в мэрии.

Это уже 17 забег в рамках ежегодного Челябинского марафона. Для участников доступны пять дистанций — от 1 до 42,2 километра.

Марафон стартует от площади Революции
Марафон стартует от площади Революции
Фото:

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Проспект Ленина в центре Челябинска перекроют на время «Челябинского марафона-2024». Движение остановят в первой половине дня 29 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением „Челябинского марафона“ 29 сентября с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения коснутся участка от улицы Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщили URA.RU в мэрии. Это уже 17 забег в рамках ежегодного Челябинского марафона. Для участников доступны пять дистанций — от 1 до 42,2 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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